Политический банкрот Зеленский навязывает Западу новый Третий рейх – Маркелов

02.11.2021 21:39 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вместо обеспечения экономической и энергетической стабильности в своей стране разъезжает по всевозможным международным площадкам и рассказывает о российской «агрессии».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ, политолог Михаил Маркелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что делал Зеленский на саммите в Глазго? Он что – говорил о зелёной энергетике? Нет, он говорил о войне на Донбассе, о Крыме, который уже де-факто и де-юре является территорией России. По сути, Зеленский строит у себя на родине маленький Третий рейх для своих друзей и пытается перенести повестку Третьего рейха на международную арену», – сказал он.

Кроме того, спикер отметил, что внутри Украины экономический и энергетический кризис, но Зеленский вместо решения этих проблем продолжает рассказывать Западу о «российской агрессии».

«Проблема в правителях, которые на территории собственных стран не могут освоить энергетическую повестку, они её осваивают только в финансовом плане. Они не могут дать людям нормальные тарифы и обеспечить теплом и нормальными ценами. Дефицит бюджета Украины сегодня 14 миллиардов гривен, это огромная цифра. При этом идут разговоры: «Мы строим новую страну, нам будут давать деньги на вооружение». Украина погрязла в долгах и кредитах, но при этом их лидер приезжает на энергетический саммит и продолжает раскручивать тему войны», – заключил Маркелов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что всем здравомыслящим украинцам пора объединиться и восстать против продажного киевского режима и их западных хозяев, которые уготовили Украине страшную участь.