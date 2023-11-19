Политолог-иноагент призвал Германию простить себе Гитлера и лишить Россию Победы над нацизмом
Политикам Германии давно пора в отношении России избавиться от комплекса вины за Вторую мировую войну.
Об этом на канале «Deutsche Welle» заявил российский политолог-иноагент Иван Преображенский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая спросила, чего Германия не должна повторить в своей новой восточной политике.
«Германия должна совершенно однозначно отказаться от самообмана. Если Германия не будет исходить строго из своих экономических и политических интересов и при этом не будет реалистично оценивать происходящее в России, будет исходить из исторических реминисценций, то Германия, безусловно, не сможет создать новую адекватную восточную политику.
Германии придётся избавиться от комплекса Второй мировой войны, потому что Россия, путинская Россия, не является с этой точки зрения никаким правопреемником Советского Союза очень давно. Она не имеет никакого морального права приписывать себе освобождение Европы от нацизма», – рассуждал Преображенский, присвоивший себе имя Иван.
Политический обозреватель «DW», русофоб Никита Жолквер согласился с иноагентом.
«В принципе, я согласен с Иваном. В моей трактовке – это значит отказаться от романтизма, романтического отношения к России, к российской душе, российской культуре, российским традициям и так далее. А рассматривать эту страну как страну со своими интересами и относиться к ней как к стране, у которой есть собственные интересы. Как к Китаю или к Саудовской Аравии», – добавил «журналист».
Спасибо!
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