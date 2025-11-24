Полковник СБУ: Ермак вымогал у меня деньги за назначение на должность

Игорь Шкапа.  
24.11.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Сразу после победы на выборах Владимира Зеленского его нынешний серый кардинал и глава офиса Андрей Ермак присосался к коррупционным потокам.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с грантоедкой Даной Яровой заявил попавший в опалу при действующем режиме полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в РФ).

Он рассказал, что столкнулся с Ермаком еще в 2019 году, когда их познакомили и сказали, что этот человек будет реформировать СБУ и строить «новую страну без коррупции».

«И я с ним встретился. [Ермаку] сказали, что это люди, которые занимались войной в СБУ, не были на экономических должностях, контрабандой не управляли, не боролись с ней, не были в коррупции, поэтому они не заангажированы, могут построить нормальную, некоррумпированную СБУ. Ермак сказал, что он действительно рассматривает наши кандидатуры, давайте будем договариваться.

Однако через 3-4 дня мне сказали, что Ермак предлагает заплатить ему 10 тысяч долларов за эти встречи, за две встречи. И я понял, что уже тогда, это 19-й год, представьте себе, июнь месяц, еще не закрылись избирательные участки, а они уже тогда пошли косить капусту», – рассказал Червинский.

