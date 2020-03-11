Польская власть встала на сторону бандеровцев

11.03.2020, Киев, Максим Карпенко

В Польше под суд отправляют пенсионера, который на протяжении пяти лет, с 2014 по 2019 годы в своем блоге называл украинцев бандеровцами и сволочами, жестко критикуя тогдашнего президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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67-летний пенсионер, чье имя не указывается, уверяет, что его слова касались только украинских националистов и последователей идей Степана Бандеры и жалуется на цензуру польской власти.

«При написании сообщений я использую кнопку «Поделиться», а не «Поделиться публично». Мне и в голову не приходило, что за мной будут подсматривать. Я чувствую себя преследуемым, как будто кто-то ворвался в мое личное пространство… Большинство украинцев не заслуживают того, чтобы их называли бандеровцами, но пока поляки не спросят с украинцев за Волынскую резню, весь украинский народ будет отвечать за нее», – цитирует издание слова обвиняемого поляка.

Польская прокуратура считает, что высказывание пенсионера оскорбляют весь украинский народ и требует для него наказания в виде года лишения свободы условно и публичного вынесения приговора. По словам польского политика и политолога Матеуша Пискорского, такая трактовка прокуратуры является абсурдной и подводит все население Украины под понятие бандеровцев.

«Польская прокуратура уже несколько лет назад получила инструкции Минюста возбуждать уголовные дела против всех, кто критикует национализм и националистическую риторику украинского истеблишмента. Абсурд заключается в тем, что преследуя выступающих с критикой бандеризма, прокурор либо оскорбляет весь украинский народ, определяя всех украинцев как бандеровцев, либо придумывает новый народ, про который не знают этнологи – бандеровский народ. На месте украинцев, я бы подумал на счет иска против польской прокуратуры за такого рода трактовку. Ведь немцы не считают критику нацистских преступлений оскорблением немецкого народа», – заявил Пискорский в комментарии «ПолитНавигатору».