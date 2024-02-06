Польская военщина требует депортировать украинцев для отправки на фронт

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Украина испытывает острую нехватку военнослужащих, а потому страны ЕС должны помочь Киеву, отправив домой осевших в Евросоюзе украинских беженцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире TOK FM заявил экс-командующий сухопутными восками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

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Он считает, что для решения дефицита личного состава в ВСУ «нужно дойти до украинских граждан, находящихся в изгнании».

«Это должна быть инициатива по отношению к правительствам в Варшаве, Париже, Праге и где бы они ни находились. Эти правительства должны помочь Киеву провести депортацию», – сказал Скшипчак.

При этом в сообщении МИД Польши, которое было отправлено порталу, говорится:

«Что касается вопросов, связанных с призывом на военную службу украинцев, находящихся за рубежом, в том числе на территории Польши, мы осознаем сложившуюся ситуацию и проблему, которую она представляет для украинской стороны».

При этом польское внешнеполитическое ведомство оговорилось, что решения должны приниматься на международном уровне.

«Мы рассматриваем, как мы можем поддержать украинскую сторону. Мы считаем, что оптимальным решением было бы регулирование этих вопросов на европейском уровне», – добавил польский МИД.

А вот польский генерал уверен, что Украина должна как можно скорее провести мобилизацию

«Если они этого не сделают, то не смогут провести оборонительные операции весной, не говоря уже о наступательных операциях, о которых постоянно объявляет украинская пропаганда», – заявил он.

По его словам, проблемы с недостаточным количеством солдат появились у ВСУ еще в мае прошлого года.

«С тех пор украинцы ничего не сделали в плане мобилизации. Генеральный штаб ВСУ оценивает потребность примерно в полумиллионе новых солдат – я предполагаю подготовленных солдат, которые смогут пополнить части и попытаться создать новые на основе техники, поступающей с Запада», – резюмировал Скшипчак.