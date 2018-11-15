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15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Киев, Спецслужбы, Украина, Финансы
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Полторак и Аваков сцепились в дележке денег Януковича

Министр обороны Степан Полторак и министр внутренних дел Арсен Аваков предложили свои варианты распределения средств спецконфиската — так называемых средств Януковича, конфискованных в пользу государства, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующие решения о распределении этих средств министры вынесли на заседание правительства, сообщает Правительственный портал.

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Полторак предлагает направить 4 млрд гривень на закупку и модернизацию вооружения и военной техники. Еще 1 млрд гривень, по мнению министра обороны, нужно направить на строительство военных объектов.

Предложение Арсена Авакова заключается в том, чтобы выделить 2 млрд гривень Государственному ипотечному учреждению на обеспечение жильем полицейских на условиях финансового лизинга.

Дополнительно по 125 млн гривень министр внутренних дел предлагает выделить Государственной службе чрезвычайных ситуаций на закупку пожарных машин и Национальной полиции. Согласно проекту решения, представленного Аваковым, еще 49 млн гривен должна получить Администрация Госпогранслужбы на закупку спецтехники.

По словам и.о. министра финансов Оксаны Макаровой, правительство не приняло окончательное решение о том, как распределить спецконфискат.

«Было вынесено два документа от различных распорядителей и по результатам обсуждения и замечаний одобрен с доработками. Согласно когда все изменения будут внесены и финальный текст будет подписан и опубликован, тогда и будет распределение (в пределах дефицита)», — отметила она.

По результатам заседания правительства эти решения вошли в пакет тех, которые премьер поручил доработать в течение трех дней.

Как отмечается в сопроводительных документах к проекту бюджета на 2019 год, правительство не решило, как распределить конфискованные в 2017 году средства в сумме 268,8 млн долларов, или 7,5 млрд гривень.

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