«Получаем крохи. Отдайте всё» – Киеву не дают покоя украденные Западом российские средства

Украина получает только жалкие крохи от замороженных российских активов – и будет добиваться увеличения своей доли.

Об этом в ходе встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История с замороженными активами будет развиваться в три шага. Сначала – решение о налогах с процентов от замороженных активов. Это решение было одобрено, передавать эти налоги Украины. Сейчас второй шаг – это доля процентов, полученных от активов.

Только в этом году эти проценты достигнут трёх миллиардов евро. Но вообще, мы знаем, что стоимость замороженных активов – это где-то двести шестьдесят миллиардов евро. То есть, при всей нашей благодарности за это решение, но суммы несоразмерные», – пенял он Западу.