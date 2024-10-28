«Получим много опытного мяса» – в США расписывают выгоды принятия Украины в НАТО

США обязаны подержать «план победы» Владимира Зеленского и принять Украину в НАТО, чтобы задействовать её народ в последующих войнах.

Об этом в эфире интернет-канала «Силиконовый занавес» заявил экс-командующий американской армией в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мне очень понравился план президента Зеленского. Я думаю, что он практичный и осуществимый. Ему не хватает только американской поддержки. Если бы была американская поддержка, то я думаю, другие европейские страны чувствовали бы себя увереннее, поддерживая его.

Украинцы поняли, что они не могут полностью полагаться на Запад. Мы не выполнили свои обязательства, закрепленные Будапештским меморандумом. И они видят, что нас легко шантажировать угрозами применения Россией тактического ядерного оружия. Поэтому, я думаю, что они придут к тому, что скажут: «Хорошо, нам нужно иметь свое собственное ядерное оружие».

И я думаю, что в наших интересах, чтобы Украина не только не имела ядерного оружия, но и чтобы она стала членом НАТО, это значительно изменило бы баланс сил. И дало бы нам самую успешную и компетентную армию в Европе – украинскую.

Если Украина будет в НАТО, это значительно усилит европейскую составляющую Альянса, и нам не придется задействовать американские силы в Европе», – сказал Ходжес.