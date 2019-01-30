Поляк решил натравить бандеровцев на Россию, чтобы забыли про Сян

30.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Польский журналист Якуб Корейба в эфире российского «Первого канала» прокомментировал заявление украинского политолога и экономиста Олега Соскина о том, что Украина должна думать о расширении своих границ в соответствии с гимном – «от Сяна до Дона».

Соскин подразумевал возвращение под контроль Киева бывших украинских этнических территорий, которые получили поляки после нарезки границ в результате Второй мировой войны.

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Корейба в ответ предложил Украине сосредоточиться на противостоянии России.

Он напомнил, что Польша на протяжении многих столетий, якобы, защищала всю Европу от Турции и Московии – вассала Золотой орды.

Теперь же, по словам Корейбы, почетная эстафета переходит к Украине.

«От Сяна не надо, а до Дона – пожалуйста. Вот так я себе представляю роль Украины в 21 веке.

А Уния – это инструмент. Это не цель, а средство. Европу надо укреплять. Защитниками христианства и Европы многие века были мы (Польша – прим. ред.), защищали Европу от вас, от турок и от всех остальных, кто хотел уничтожить нашу цивилизацию.

Сейчас эта роль перешла Украине. Я очень надеюсь, они будут её выполнять так же эффективно, как последние пять лет», – сказал поляк.

При этом российский писатель Захар Прилепин поправил гостя, что Польша «очень долго защищала Европу» в составе России.

Напомним, ранее Корейба в прямом эфире возомнил себя Хрущевым, начав стучать ботинком по трибуне и заявляя, что европейское будущее Украины будет определять Польша.