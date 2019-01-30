Поляк решил натравить бандеровцев на Россию, чтобы забыли про Сян
Польский журналист Якуб Корейба в эфире российского «Первого канала» прокомментировал заявление украинского политолога и экономиста Олега Соскина о том, что Украина должна думать о расширении своих границ в соответствии с гимном – «от Сяна до Дона».
Соскин подразумевал возвращение под контроль Киева бывших украинских этнических территорий, которые получили поляки после нарезки границ в результате Второй мировой войны.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Корейба в ответ предложил Украине сосредоточиться на противостоянии России.
Он напомнил, что Польша на протяжении многих столетий, якобы, защищала всю Европу от Турции и Московии – вассала Золотой орды.
Теперь же, по словам Корейбы, почетная эстафета переходит к Украине.
«От Сяна не надо, а до Дона – пожалуйста. Вот так я себе представляю роль Украины в 21 веке.
А Уния – это инструмент. Это не цель, а средство. Европу надо укреплять. Защитниками христианства и Европы многие века были мы (Польша – прим. ред.), защищали Европу от вас, от турок и от всех остальных, кто хотел уничтожить нашу цивилизацию.
Сейчас эта роль перешла Украине. Я очень надеюсь, они будут её выполнять так же эффективно, как последние пять лет», – сказал поляк.
При этом российский писатель Захар Прилепин поправил гостя, что Польша «очень долго защищала Европу» в составе России.
Напомним, ранее Корейба в прямом эфире возомнил себя Хрущевым, начав стучать ботинком по трибуне и заявляя, что европейское будущее Украины будет определять Польша.
Метки: Якоб Корейба
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.