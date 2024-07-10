Попытки Украины повоевать в воздухе обречены на провал – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
10.07.2024 21:28
  (Мск) , Киев
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине ничем не помогут несколько десятков западных самолётов, потому что у неё всё равно нет достаточного количества хорошо подготовленных лётчиков.  

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине ничем не помогут несколько десятков западных самолётов, потому что у неё всё равно...

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«Попытки перевести войну, в том числе и воздушную составляющую, завоевать господство в воздухе, по всей видимости, будут предприниматься. Но сможем ли мы вести войну именно воздушную по стандартам НАТО, по их боевым уставам, сможем ли? Я не скажу. Потому что это непросто, это очень тяжело.

Вот президент Зеленский просит: «Дайте нам столько-то самолётов». У нас лётчиков нет. Зачем? Какие самолёты, если у нас лётчиков нет? Если натовские лётчики – это будет втягивание Альянса в войну. А с другой стороны, системы ПВО начнут сбивать, начнут лётчиков ловить», – сказал Стариков.

«Вопрос в том, что выигрывает не техника, а подготовка лётчиков. Ну хорошо, будет ну 20, ну 40 лётчиков. А у России их тысячи. И системы ПВО ещё.

Ну поднимут самолет, будут, уведут их. Если Российская Федерация за время, за три года, она же не все наши самолеты уничтожила. Бьет по аэродромам, но не все самолеты уничтожила. А раз они есть, значит есть противодействие всему этому», – резюмировал эксперт.

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