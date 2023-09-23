Пора закрывать проект Украина, нанося ей невосполнимый ущерб, – Горбачев

России пора завершать существование проекта «Украина» и наносить удары не по общежитиям с наемниками, а по реальным центрам принятия решений.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил капитан I ранга запаса, военный эксперт Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, на втором году войны действия России должны быть более решительными.

«Я все больше и больше склоняюсь к тому, что проект Украина нужно однозначно закрывать, с неадекватными руководителями одурманенного народа договариваться не то, что невозможно, а нет абсолютно никакого смысла. Оставлять прыщик под названием Украина на политической карте тоже невозможно, потому что прыщик станет онкологическим раздражителем и потом метастазы будут распространяться везде. Надо заканчивать с этим делом – полтора года – это довольно серьезный срок. Если мы параллели исторические будем проводить, то полтора года Великой Отечественной войны – это серьезно, уже за это время мы отталкивались от Волги и шли на Запад. Здесь же мы толкаемся на линии боевого соприкосновения. Должно быть принято командирское решение – сил у нас достаточно для не только ударов по гостиницам, где есть, вроде как бы наемники, а уже настало время ударить по крайней мере, по центрам боевого управления. Уже давно пора дать такую ответку, которая заставила бы задуматься, ущерб был бы таким, чтобы они бы восприняли это как невосполнимое происшествие», – заявил Горбачев.