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23.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Социология, Украина

Порошенко достал


Большинство украинцев не одобряет деятельность президента страны Петра Порошенко. Такие данные опубликовала социологическая группа «Рейтинг», которая провела опрос среди 2,4 тысяч респондентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, 50% опрошенных заявили, что совсем не одобряют работу Порошенко. Еще 31% «скорее не одобряет». О безоговорочной поддержке заявили всего 3% опрошенных и еще 9% «скорее одобряют» деятельность президента.

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При этом, еще в декабре прошлого года категорически против Порошенко выступали на 4% меньше респондентов, чем сейчас.

Опрос проводился с 15 по 31 марта этого года во всех регионах Украины за исключением ДНР, ЛНР и Крыма, которые официальный Киев считает своими территориями.

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