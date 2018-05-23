23.05.2018, Киев, Максим Карпенко

2 076 просмотров

Порошенко достал

Большинство украинцев не одобряет деятельность президента страны Петра Порошенко. Такие данные опубликовала социологическая группа «Рейтинг», которая провела опрос среди 2,4 тысяч респондентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, 50% опрошенных заявили, что совсем не одобряют работу Порошенко. Еще 31% «скорее не одобряет». О безоговорочной поддержке заявили всего 3% опрошенных и еще 9% «скорее одобряют» деятельность президента.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

При этом, еще в декабре прошлого года категорически против Порошенко выступали на 4% меньше респондентов, чем сейчас.

Опрос проводился с 15 по 31 марта этого года во всех регионах Украины за исключением ДНР, ЛНР и Крыма, которые официальный Киев считает своими территориями.