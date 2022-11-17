Порошенко – «Макфолу»: Останься я президентом – Путин бы не начал СВО

Новости Украины

В начале 2022 года у украинского руководства были все возможности использовать специальный план блокады Крыма и Чернобыльской АЭС, а также тайных переговоров с белорусским президентом Лукашенко, чтобы в совокупности этих действий не допустить начала СВО.

Об этом экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил российским пранкерам «Вовану» и «Лексусу», которые провели с ним беседу от лица экс-посла США в России, бывшего советника президента Штатов по нацбезопасности Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Макфол» сделал экс-президенту комплимент, высказав предположение, что Владимир Путин никогда бы не начал СВО, если бы Порошенко оставался при власти.

«Это больше, чем просто «если»! – обрадовался бывший «гарант» Украины. – Я горжусь тем, что был пять лет президентом и не позволил поставить под такую большую угрозу будущее Украины. Потому что величайшее искусство – это не выиграть войну, а её избежать».

«В то же время хочу сказать, что в первые дни января 2022 года я отправил Зеленскому письмо личного характера. В нём я объясняю, насколько опасна ЧАЭС и как мы её должны закрыть, потому что это определённо опасно для Киева. Как заблокировать, поставить две бригады и ПВО, чтобы заблокировать Крым, как заблокировать возможную агрессию со стороны Белоруссии, как установить прямой контакт с Лукашенко и говорить с ним», – вещал он.

«Итак, похоже, что у меня был план! Я специально упомянул то, что мы можем уничтожить мосты, но ничего не было сделано. А за три дня до этого я созвал СНБО. И когда я представил свой план, начиная от увеличения бюджета на армию и заканчивая призывом на военную службу 60 тысяч украинских солдат из специального резерва, всё из этого отвергли», – пожаловался Порошенко.