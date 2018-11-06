Порошенко объявили богоборцем

06.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Призывая к расколу, киевская власть становится олицетворением ереси и богоборчества, а потому церковь имеет полное право призвать народ к мирному неповиновению.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы напомнить, что в 2000 году была принята социальная концепция РПЦ, хотя многие этого уже и не помнят. Она разрабатывалась под руководством митрополита Кирилла и заключается в следующем (она, кстати, принята и УПЦ МП): в случае, если власть призывает к расколу, к ереси, то церковь имеет право признать эту власть богоборческой и призвать народ к мирному неповиновению этой власти. Реальная ситуация пограничная, мы должны это понимать, и не сегодня-завтра она начнёт развиваться в очень плохом ключе», – заявил Марков.