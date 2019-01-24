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24.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Колониальная демократия, Политика, Украина
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Порошенко приехал в Давос с новой порцией воинственного бреда

Мир между Москвой и Киевом возможен только на условиях последнего, при возвращении Украине территорий Донбасса и Крыма.

Это следует из заявлений президента страны Петра Порошенко, сделанных во время выступления на украинском завтраке в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие до сих пор не делают выводов и любят говорить о том, что мир в Украину придет в скором времени. Это еще одно популистская обещание: скорый мир – достаточно постучать в дверь Путина, попросить мира и сразу его получить. Но на пороге не мир, а агрессор. Мы должны быть готовы к единому ответу агрессору. Мы воспринимаем мир только на основе национальных интересов Украины, на основе международного права, только с возвращением суверенитета и территориальной целостности Украины», – заявил он.

«Моя позиция – не прощать агрессора. Это приведет только к одному результату – Советскому Союзу. Украина никогда не будет служить никому. Иначе она не выживет как суверенное и независимое государство», – заключил Порошенко.

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