Порошенко рассказал о страхе, охватившем депутатов после начала российской СВО

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24 февраля прошлого после начала российской военной операции украинских политиков парализовал страх.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-президент Украины депутат Верховной рады Петр Порошенко, слова которого приводит антироссийское пропагандистское интернет-издание «Украинская правда».

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«Взрывов я не услышал, потому что меня разбудила Марина, – вспоминает Порошенко первый день войны. – Первые ракеты прилетели в район Борисполя, район Василькова. Мы все это слышали – стекла дрожали, телефон красный, все начали звонить – испуганные женщины, которые знают Марину. Михаил Забродский прислал мне СМС с одним словом: «Началось».

Экс-президент утверждает, что из своего особняка поехал в свой офис на Печерске, там он «быстро раздал указания, где делать боевые точки, где ставить пулеметные позиции, где организовывать питание».

Кроме того, его соратники решили самовольно занять бомбоубежище представительства ООН по делам беженцев, которое находилось в соседнем здании, но предусмотрительно уехало из страны еще за несколько дней.

В семь утра политик поехал в парламент.

«Мое впечатление? Огромное количество людей было просто напугано. Не только депутаты, но и из структур организации работы – не знали, что будет. Они это презентовали так, что нужно эвакуировать парламент, для того чтобы обеспечить жизнедеятельность страны. Я сказал, что если вы эвакуируете парламент, так я, во-первых, не поеду, а во-вторых, вы имеете право на это, но это будет очень мощный сигнал всем бежать из Киева. Кто хочет ехать, пусть едет, но чтобы никто об этом не знал, потому что мы должны быть здесь, чтобы показать, что мы решительно настроены и Киев сдавать не собираемся», – заявил Порошенко.