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07.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Выборы, Донбасс, Россия, Украина
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Порошенко закатил истерику из-за выборов в ЛДНР

После проведения выборов в ЛНР и ДНР Запад должен наложить на Россию новые санкции.

Об этом президент Украины Пётр Порошенко заявил во время выступления на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что надо знать для успешного движения вперед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого компромисса в отношении вопросов российской агрессии, особенно в вопросах санкций, до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета над всеми оккупированными и аннексированными территориями. Даже любые намеки на ослабление давления провоцируют Россию на игнорирование мирного процесса в Донбассе, включая отстранение разворачивания полноценной миротворческой миссии ООН на базе мандата Совбеза, так и на новые репрессии против украинцев и крымских татар в Крыму, даже больше – разжигает агрессивные аппетиты Кремля.

Я ожидаю, что так называемые фейковые выборы, которые Россия решила проводить 11 ноября, запустят введение новых санкций, и покажут, что терпение Запада также не является безграничным. Теперь время говорить не про ослабление санкций против России, а про их усиление», – заявил Порошенко.

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