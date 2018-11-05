Порошенко знает, что население Украины уже тошнит от Шухевича-Бандеры – но специально закручивает гайки

05.11.2018, Киев, Игорь Петров

Социологическое опросы показывают, что население Украины устало от националистической пропаганды. Правящий режим осознает это, как и то, что русская культура более конкурентноспособна. Поэтому единственным выходом для властей является ужесточение запрета на любой альтернативный пророссийский контент.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон об антиукраинской деятельности. Четкий, конкретный, большой, с четкими обозначениями. Да, возможно это будет восприниматься как шаг назад в развитии демократии. Но других вариантов… пытаться конкурировать с Россией там, где она имеет намного больше денег и возможностей…

Большая част населения устала от всего этого украинского, Бандеры-Шухевича, от этих квот, она хочет, чтобы кто-то открыл кислород, назад вернул. Большая часть. Вы даже не представляете. Социология показывает, что очень большая часть.

Поэтому – сделать все, чтобы российский контент, российские песни и пр. нельзя было комфортно получать в Украине», – сказал Голобуцкий.