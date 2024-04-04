«После войны будем все отвечать перед Россией» – американский либертарианец

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Палата представителей США может наплевать на возможные долгосрочные последствия – и принять закон о передаче украденных российских активов на оружие для неонацистов.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил сотрудник Либертарианского института Коннор Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он [спикер Палаты представителей США Майк Джонсон] также говорит о поддержке закона, предполагающего арест замороженных активов Центрального банка России, и других суверенных активов, хранящихся в США и Европе, что составляет около 300 миллиардов долларов. Это совершенно беспрецедентно, и может привести к огромным экономическим последствиям. И западные банки предостерегают от этого. И они хотят использовать три миллиарда, полученные от этих активов, для отправки на Украину и закупки ещё большего количества оружия для войны», – сказал Фримен.

«Западные банки говорят, что это ускорит дедолларизацию во всём мире, и мы будем нести ответственность перед российской стороной за эти действия после того, как война закончится, и санкции будут ослаблены или сняты. Так что это просто ужасающий план, но Джонсон придерживается этой политики», – возмутился он.