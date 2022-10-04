Посол ЛНР: Почему Львов стал неприкасаемым для российской армии?
Львов сегодня является крупнейшим логистическим центром по переброски боевиков и вооружения на Украину, но по Западной Украине Россия почему-то практически не наносит ударов.
Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVЕ» заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Мирошника, российской армии стоило бы уничтожить также и мосты, и другую инфраструктуру на Украине, которая используется в войне против РФ.
«Львов – это украинская территория, через которую сейчас идет просто неимоверное количество (у меня есть информация от людей, которые живут там) тяжелой техники, боекомплекта, едут наемники, возвращаются с обучения из Восточной Европы украинские боевики. Это все идет через Львов. Почему этот логистический центр продолжает спокойно работать, для меня большая загадка.
Я далек от мысли, что я должен советовать кому-то из военных стратегов принятие таких решений, но мне непонятно, почему эта техника достигает Донбасса и там происходит потом, вполне логично получается, что против наших бойцов выставляются «Хаймерсы», «Цезари», боевики и прочее, которое достигает своего результата. Небольшими продвижениями, попытками подвязать сюда информационно-психологическое давление, но там идет просто вал.
А к этому валу поставляется западное вооружение. Поэтому для меня не совсем понятно, почему мы продолжаем миндальничать в каких-то вопросах, почему работает система снабжения. Она должна растягиваться по всей Украине», – сказал посол ЛНР.
«Почему Западная Украина в какой-то степени является неприкасаемой? Почему есть мосты, почему работают туннели, почему энергетическая система, которая сейчас, как в принципе вся Украина, мобилизована под военные действия?
Информационные центры, центры принятия решений, администрации, которые даже в названиях преобразованы в военно-гражданские администрации – это центры принятия военных решений. Мы ограничиваемся, продолжаем проводить свою политику какими-то ограниченными действиями», – заявил Мирошник.
При этом дипломат не стал говорить (возможно, просто не имеет понятия о деталях и специфике поднятого вопроса), каким образом Россия может осуществить такого рода удары по Западной Украине, учитывая наличие эшелонированной системы ПВО, которую при помощи западных специалистов удалось создать ВСУ за последние месяцы.
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