Посол РФ в Сербии: Возвращением Белграду Косово займёмся после победы России над Западом на территории Украины

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Окончательный статус Косово и Метохии (КиМ) будет определен «в иных геополитических условиях», после окончания «конфликта с Западом на территории Украины», в котором «Россия обязательно победит».

Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью агентству Beta, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российский дипломат сказал, что он понимает неприемлемость так называемого франко-германского предложения по решению косовского вопроса для Белграда, поскольку оно предусматривает непротивление Сербии членству Косово во всех международных организациях.

«В отличие от резолюции 1244 СБ ООН, франко-германский план не является основой для долгосрочного решения вопроса Косово и Метохии. И этот план, как и все предыдущие, предусматривает односторонние уступки Белграда, посзволяющие Косово стать членом всех международных институтов и ООН. Франко-германский план, по сути, представляет собой международное признание независимости Косово. Запад открыто настаивает на том, чтобы Белград признал независимость Косово», – отметил Боцан-Харченко.

На вопрос, будет ли Россия в СБ ООН препятствовать членству самопровозглашённой «Республики Косово» в Организации Объединенных Наций, если президент Сербии Александр Вучич примет все пункты франко-германского плана, российский дипломат ответил, что для России, как постоянного члена Совета Безопасности, будет важна позиция Белграда.

«На последней сессии сербского парламента президент Вучич решительно и ясно отверг франко-германский план. Я не знаю, почему некоторые СМИ пишут, что Вучич может принять этот план, хотя он сказал, что этот документ неприемлем для Белграда. Я не думаю, что есть хоть малейшая вероятность того, что Сербия примет франко-германский план», – сказал Боцан-Харченко.

На просьбу уточнить, при каких условиях Россия согласится на членство Косово в ООН, Боцан-Харченко ответил, что Россия не признает независимость Косово.

«Никто из нас в данный момент не знает, как будет окончательно решен косовский вопрос. Он будет решаться в иных геополитических условиях, которые возникнут после окончания конфликта между коллективным Западом и Россией. В нынешних геополитических условиях долгосрочное решение некоторых открытых региональных вопросов, включая КиМ, невозможно», – подчеркнул российский посол.

Он добавил, что новые геополитические условия станут результатом «всех текущих событий» на международной арене.

«В конфликте между Западом и Россией – Россия обязательно победит. Россия не ведёт войну против Украины, а находится в конфликте с Западом на территории Украины. От исхода этого конфликта будет зависеть европейская безопасность в целом. Мы убеждены, что будет установлен новый многополярный международный порядок, в котором Запад не будет играть решающей роли. Сейчас Вашингтон пытается решить косовский вопрос через франко-германский план, но в нынешних условиях это невозможно», – отметил Боцан-Харченко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», так называемый франко-немецкий план урегулирования по Косово фактически является ультиматумом Белграду.