Поставлена жирная точка в вопросе существования Донбасса в одном государстве с Украиной

06.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Почти через пять лет после своего провозглашения ДНР наконец обрела внешнеполитическую доктрину.

Об этом в “Известиях” пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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“В рамках Концепции внешней политики ДНР декларируется отстаивание права на суверенитет республики, диалог с другими государствами, относительно признания независимости, участие в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, урегулирование конфликта в Донбассе, на основе принципов Минских соглашений. Среди первоочередных задач выделяются: международное признание и вступление в ООН, участие в таких интеграционных объединениях, как СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, создание предпосылок становления общественной дипломатии, переход на стандарты ОДКБ”, – отмечает Денисов.

При этом он обращает внимание, что за последнее время на Украине “было принято несколько политических решений, которые бетонируют «окна возможностей» для воссоединения с донбасскими республиками”. Среди таких решений эксперт называет образовательный закон, усугубление церковного раскола, закрепление в Конституции курса на НАТО, ужесточение украинизации.

Политолог убежден, что такие решения “фактически поставили точку в вопросе сосуществования с Донбассом в одной стране”.

“После этих решений условно мирные инициативы различных украинских политиков, предлагающих путем переговоров урегулировать конфликт, а Донбассу предоставить автономию или переформатировать Украину в федерацию или конфедерацию, просто перестают быть интересными, так как просто не соотносятся с реальностью”, – указывает автор.

Он убежден, что теперь на политической повестке дня больше не стоит вопрос условий, на которых возможна реинтеграция ДНР и ЛНР.

“Президентские выборы на Украине поставили жирную точку в дискуссии относительно сосуществования с Донбассом в одном государстве. Но надо не забывать, что это только первый акт украинской трагедии 2019 года, ведь осенью будут еще парламентские выборы, которые вероятно станут еще более разрушительными для государства. Выдержит ли эти процессы Украина? Большой вопрос”, – резюмирует Денисов.