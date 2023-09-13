«Потери стремятся к полумиллиону» – на Украине под кладбища уже отводят пашню

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Потери ВСУ за всё время СВО почти достигли полумиллиона человек – так, что для их захоронения уже приходится использовать пахотные земли.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший полковник российского спецназа Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались потерями ВСУ.

«По разным данным от 150 до 350 тысяч потеряли ВСУ за время СВО. А вы на какой цифре сходитесь?», – спросил ведущий.

«Цифра приблизительно 470 тысяч. Это данные, которыми располагает наш Генеральный штаб, которыми располагают аналитические центры. И это подтверждают высокопоставленные военные НАТО и США. И Скотт Риттер это подтверждает. За последние полгода, что они здесь наступали или непонятно что, потери оцениваются приблизительно в 70 тысяч. Это безвозвратно, только убитые. А раненные, заболевшие, охромевшие – в пределах 100-110 тысяч», – сказал отставной полковник.

Он подчеркнул, что в украинских сёлах уже приходится отводить под кладбища пахотные земли.

«У меня есть друзья на Украине, они иногда мне присылают фотографии кладбищ. Во многих деревнях развернули уже вторые-третьи кладбища. Даже сельскозяйственные угодья отводят под кладбища. Жёлто-белые флаги стоят площадями, как лес. Это говорит, что потери достаточно серьёзные», – добавил Матвийчук.