Появилось видео драки кавказцев с севастопольскими спортсменами

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Появились подробности масштабной драки в Севастополе с участием представителей одной из республик Кавказа и местными спортсменами, которая произошла еще 30-го октября и вызвала большой общественный резонанс.

Тогда, напомним, несколько приезжих и Дагестана напала на охранника одного из клубов, который ранее не пустил их земляка на дискотеку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сперва разбирательства предполагались в формате «один на один», но затем оказалось, что приезжий прибыл с «группой поддержки», которая набросилась на севастопольца.

На помощь ему пришли члены бойцовского клуба «Князь Владимир», которые собрались неподалеку в одном из кафе для просмотра турнира по смешанным единоборствам и прибежали, услышав крики.

По словам главного тренера БК «Князь Владимир», который также стал свидетелем драки, Вадима Курило, после его недавнего интервью – спортсменов стали обвинять в провокации драки, поэтому было решено обнародовать видео с камер наблюдения, где запечатлено побоище, и видно, что изначально на охранника напали несколько приезжих, а спортсмены подключились уже потом.

«По видео же видно, что никто в засаде не сидел, что мы целенаправленно шли смотреть турнир. Все ребята цивильно одеты, припаркованы наши автомобили. И даже, несмотря на то, что нас на улице в конце уже было 30-40 человек, а их осталось шесть-семь, мы могли просто всех окружить и пройтись катком. Но мы же этого не сделали, потому что всегда уважительно относимся к гостям нашего города и просим их уважать наши традиции и обычаи, и вести себя достойно», – поясняет Курило.