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07.11.2018, Севастополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Россия, Экология, Экономика
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Правительство России: Крыму не хватает воды для развития промышленности

В Крыму в условиях блокады, начатой Украиной в качестве мести населению за Русскую весну, нет запасов воды, необходимых для развития промышленности. Об этом сегодня в Совете Федерации заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта проблема в Крыму существует. Сам коллектор достался Крыму, а водохранилище находится на территории Украины. Поэтому говорить сегодня о развитии промышленности на территории Крыма – большая проблема. Воды для промышленности немного», – сказал Кобылкин.

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В ночь на 24 августа в Армянске на территории завода «Крымский титан» произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Выяснилось, что отстойник предприятия в результате блокады Крыма Украиной значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», минувшим летом глава правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова.

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