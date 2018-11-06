Правосек проклинает майданную власть за голодные очереди посреди Киева

06.11.2018, Киев, Владимир Гладков

В Сети появилось видео, которое снял националист «Правого сектора», с возмущениями по поводу толпы голодных киевлян, которые стоят в очереди в киоск «Обед без бед».

Видеоролик с комментарием на своей странице в «Facebook» опубликовал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете автор видео сокрушается по поводу произвола украинских властей, которые довели жителей «европейской столицы» до такого позора и хвалится своей принадлежностью к «Правому сектору».

«Бессовестные, за людей обидно», – причитал правосек.

«Посмотрите на этого Дауна из петушиного сектора, который снимает данное видео. Оно еще и удивляется тому, что происходит в стране. А кто привел этих ублюдков к власти? Кто помог им в 2014 году совершить государственный переворот, после которого страна погрузилась в хаос и откровенный бандитизм? Кто выполняет их преступные приказы на Донбассе?» – возмутился Журавко.

«На таких тварях, как автор этого видео, кровь людей Донецка и Луганска. Развал страны, нищета и слезы украинцев. Гореть вам в АДУ всем вместе!» – добавил экс-нардеп.