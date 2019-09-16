16.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на урегулирование конфликта в Донбассе на условиях России и Запада.

Об этом киевскому журналу «Фокус» заявил политический аналитик экспертного центра «Дом демократии» Анатолий Октисюк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У Зеленского есть дорожная карта, которую он будет выполнять. И это будет мир на условиях России и Запада», – считает Октисюк.

По его мнению, после большого обмена Украина «открыла окно возможностей для переговорного процесса».

«Во-первых, возникли условия для взаимного доверия между Путиным и Зеленским, Россией и Украиной. Во-вторых, виденье, как достичь консенсуса в отношении мира на Донбассе, есть у западных партнёров. И по поведению нашего президента ясно: политический процесс запущен. Путин не пойдёт на политическое урегулирование конфликта, если Украина не согласится на особый статус так называемых самопровозглашённых республик», – говорит политолог.

«Прежде чем с Донбасса выведут российские войска, прогнозирует Октисюк, в ОРДЛО создадут переходные администрации, проведут местные выборы. В результате на оккупированных территориях появятся свои органы самоуправления, полиция, а представители Донецка и Луганска начнут ездить в ЕС в составе международных делегаций», – передает издание слова эксперта.

Кроме того, отмечается, что Украину, «по всей видимости, ждёт боснийский сценарий, когда Украине придётся договариваться с ОРДЛО, поддерживаемыми РФ».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве объявили, что Запад окончательно встал на сторону России.

Читайте также: Макрон дал санкцию на капитуляцию и распад Украины.