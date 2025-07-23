Премьеру Японии пророчат отставку – пошёл против Вашингтона

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Из Японии приходят противоречивые сведения об отставке премьера Сигэру Исибы. Ранее японские СМИ сообщали, что отставка произойдет до конца августа, но позже Исиба опроверг эту информацию. А еще 21 июля, после поражения правящей коалиции во главе с ЛДП (Либерально-демократической партии) на парламентских выборах, Исиба утверждал, что не собирается покидать свой пост.

Однако японское издание Mainichi утверждает, что отставка японского премьера неизбежна.

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Казалось бы, нам-то какое дело до политических игр в недружественной нам Японии. Один американский холуй уйдет, другой на его место придёт, и все пойдет по накатанному пути.

Как бы там ни было, но действующий премьер Исиба резко отличается от привычного стране и миру образа покладистого японского дядьки, услужливо кланяющегося в сторону Запада и постоянно обращенного задницей к Востоку.

Если Сигэру Исиба уйдет или же его «уйдут» однопартийцы, о чем также судачат в японской прессе, это будет означать дальнейшую колонизацию Японии Соединенными Штатами.

Итак, что же такого успел сделать Исиба на посту премьера, что вокруг его имени резко взвыла «самая свободная в мире пресса».

Прежде всего, Исиба вместе с новым президентом Южной Кореи отказался появляться на прошедшем недавно саммите НАТО, где их очень хотели видеть в качестве внештатных членов альянса на дальневосточном фланге, ибо Запад сильно пугает успешно складывающееся стратегическое партнерство России, Китая и КНДР.

Напомним, наряду с Израилем, Япония и Южная Корея имеют статус внеблоковых стратегических союзников США, за которых Вашингтон обязался вписаться в случае серьёзной заварухи. А вместе с «обкомом» – и НАТО, как показала двенадцатидневная война Израиля с Ираном, в ходе которой натовские ВВС принимали участие в перехвате ответной атаки иранских ракет и беспилотников.

Своим демаршем Исиба также отказался увеличивать военные затраты Японии до 5% ВВП, а по сути, перечислять эти деньги в карман США ради закупок американских вооружений.

Интересно, что в качестве заманухи США предлагали построить ещё одну военную базу в Японии, а те, что уже имеются, как следует укрепить. На замануху японцы не клюнули, поскольку усиление американских сил в оккупированной американцами Японии должно было проводится за японский же счет. Правда, в «обкоме», особенно при деляге Трампе, эта обдираловка считается «предоставлением крыши» и вообще «безопасности», что уже прочувствовали на себе европейские холуи.

Но, судя по данным из открытых источников, даже не это повергло в шок представителей «мирового гегемона», а планы Токио на объединение усилий с «заклятым другом» Пекином ради совместного ответа на тарифную политику Трампа. И, вроде как, диалог между двумя азиатскими драконами о скоординированных действиях уже начался. А где эти двое, там и Южная Корея, а также другие обиженные гегемонистскими планами «обкома» по отъему чужих денег.

Есть и ещё один неприятный сигнал для Вашингтона. Япония, оглядываясь на Китай, тоже стала активно избавляться от американских гособлигаций, предпочитая вкладывать деньги в собственную экономику, которая переживает не лучшие времена.

Вы же знаете, что «папочка» Трамп мыслит категориями от триллиона долларов, но делать ему настолько дорогие подарки никто не торопится.

Почему же, несмотря на заявленный Исибой отказ уходить в отставку, многие наблюдатели уже готовятся сделать ему прощальный взмах рукой?

Нынешний премьер столкнулся с давлением внутри своей же партии. Ее члены считают, что Исиба должен «взять на себя ответственность за исход выборов». Это особенности японской политической культуры, считают японские же политологи.

По их мнению, именно сейчас, как ни парадоксально, многие однопартийцы Исибы жаждут возглавить правящую Либерально-демократическую партию и правительство, потому что избиратели уже вторые выборы подряд совершенно ясно «прокатывают» правящую ЛДП.

Прежде всего, правящей партии вменяется в вину то, что она не может ответить на реально существующие вызовы, то, что она не способна решить реально существующие проблемы. Причем не абстрактные, а конкретные проблемы вроде роста цен, подорожания жизни и так далее. То есть решать вопросы, с которыми каждый японец сталкивается в своей повседневной жизни.

Утверждают даже, что отставка действующего премьера никак не скажется на политической жизни Японии.

Однако, если учесть, что японские политические круги, скрученные в тугой рулон, засунутые в голенище американского сапога, а также выбивающиеся из ряда вон поступки действующего правительства, отказывающегося платить США по щелчку, улыбаться и кланяться, заставляют подозревать, что на однопартийцев Исибы оказывается давление извне с целью сохранения статус-кво.

Иначе как «дальневосточной Прибалтикой», Японию и Южную Корею в «обкоме» видеть не желают и назначать туземное руководство будут из числа «правильных». Впрочем, посмотрим. Не исключено, что Исиба — это первый бунт на «непотопляемом американском авианосце» в азиатско-тихоокеанской зоне.