Пример Украины показывает, что крупные военные корабли больше не нужны- экс-министр ВМС США

Конфликт на Украине показал, что более эффективными оказываются недорогие беспилотники, которые должны постепенно заменить высокотехнологичные корабли, самолеты и другую технику.

Об этом в эфире видеоблога Института политики Гарвардской школы Кеннеди заявил бывший министр ВМС США и экс-посол США в Саудовской Аравии Рэй Мабус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что вы видели на примере Украины, то, что вы видели во многих конфликтах, где Украина наиболее заметна, я имею в виду Украину, потому что она не имеет военно-морского флота, наносит поражение российскому военно-морскому флоту. Страна, не имеющая военно-морского флота, оттеснила российский Черноморский флот от побережья из-за беспилотных летательных аппаратов, беспилотных надводных транспортных средств.

Я думаю, что военно-морской флот начинает двигаться в этом направлении, я думаю, что им нужно ускорить процесс. В будущем в конфликтах вам понадобится гораздо больше беспилотных платформ в воздухе, под водой, на суше. Для этого вам придется использовать искусственный интеллект и роевые технологии. Вы будете находиться в космосе, использовать сетевые и несетевые устройства так, как нам никогда раньше не приходилось делать», – рассуждал Мабус.