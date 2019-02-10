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10.02.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Политика, Украина
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Присягнувших хунте киевских ментов снова подставили – как во времена Майдана

Полиция отпустила всех украинских националистов, задержанных сегодня при столкновении с правоохранителями во время штурма райотдела после провокации контролируемых СБУ боевиков С14, пытавшихся помешать митингу Юлии Тимошенко.

Об освобождении дебоширов в своем блоге сообщил депутат Верховной Рады экс-боевик «Азова» Игорь Луценко, хотя раньше полицейские рапортовали об обнаружении у задержанных оружия, ножей и баллончиков с газом, травмах у силовиков и возбуждении уголовных дел.

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Подконтрольная Петру Порошенко прокуратура, в свою очередь, как уже сообщалось, возбудила дело по факту превышения полномочий полицейскими.

Националисты обращают внимание на запись драки полиции и боевиков С14, где слышно, как некоторые из правоохранителей выкрикивают: «Ложись, Бандера!» и «Это вам за Майдан!».

В социальных сетях националисты уже опубликовали фотографии некоторых полицейских, принимавших участие в столкновении, чтобы идентифицировать и начать их травлю.

«Пока представители правоохранительных органов будут употреблять слово «бандеровец» как ругательство, они будут оставаться ментами и действовать будут соответствующе», – уже заступился за нацистов глава «Украинского института национальной памяти» бывший СБУ-шник Владимир Вятрович.

«Это позорище, Бандера — герой и человек, который любил Украину всем сердцем. Люди, которые этого не понимают, не могут служить стране», – поддакивает ему меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев.

Депутат Верховной Рады Егор Соболев уже заявил о необходимости отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова.

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