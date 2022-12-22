«Продажи электромобилей будут только расти» – директор «Автостат»

У таких производителей, как «Эволют», «Москвич» и «Скайвелл» огромные планы по наращиванию производства электромобилей, и уже в следующем году покупателю будет предложено до пятнадцати тысяч единиц новой продукции.

Об этом в эфире открытой дискуссии президента Ассоциации российских банков, академика Российской академии наук Гарегина Тосуняна заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За текущий год было продано две с половиной тысячи новых электромобилей. То есть – это те части, которые ввозились в январе-феврале, у нас все производители начали их завозить сюда официально. Затем достаточно много «электричек» стало возиться и параллельным импортом, хотя здесь никаких прав у правообладателя особо не было, у той же «Тесла», но их везут. Это при падении рынка на 60 процентов, рост электромобилей на 33 процента. По ноябрю ввезено было почти четыреста машин – это примерно, как в декабре прошлого года, когда заканчивались пошлины», – отметил он.

«То есть электромобили будут расти и, если верить тем заявлениям и планам, которые делают сейчас производители автомобилей, то есть – это «Эволют», «Москвич», «Скайвелл», у них стоят достаточно большие планы и на следующий год – это до 10-15 тысяч автомобилей может быть предложено покупателю. Реально мы думает, что тысяч до пяти объем продаваемых электромобилей может вполне себе вырасти», – прогнозирует Удалов.