Проект «Московия». Борьба «политических украинцев» за «историческое первородство»

25.10.2021 22:29 (Мск), Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

Государственная ничтожность «политических украинцев» и вызванный ею комплекс неполноценности заставляет эту категорию «громадян» выискивать любые способы для повышения собственной значимости.

Освободившись от «химеры» совести и остатков щепетильности, духовные наследники Мазепы, Петлюры и Бандеры действуют по заветам Герострата, вытаптывая из общественного сознания и особенно сознания молодого поколения историческую память, и заменяя её всевозможными суррогатами и симулякрами.

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Одним из наиболее острых вопросов, не сходящих с повестки дня «свидомых», является доказательство «украинского первородства и приоритета» буквально во всём: в атланто-шумерском происхождении, создании чудес света «цивилизацией древних укров», изобретении пороха, бумаги, колеса и глиняной свистульки, а также историческое право называться Россией, и даже – «Русью изначальной».

22 октября, в Киеве, произошло очередное собрание «шароварных мудрецов», в ходе которого были исполнены очередные жалейки на тему «300 лет как жизни нет или как царь Пётр Первый украл украинское первородство за чечевичную похлёбку, назвав затхлую Московию Россией».

Показательно, что медиашизой дирижировал главарь Украинского института национальной памяти Дробович, а среди «экспертов» не было ни одного мало-мальски адекватного человека, а только яркие представители «политического украинства», вроде отставной козы барабанщицы Анны Гопко, фимозной журналистки Ларисы Ившиной, писательской артели братьев Капрановых (издавших высокоинтеллектуальную книгу «Бандера и Я») и ещё несколько мелких грантоедов из мутных «институтов глобальных проблем», состоящих, как правило, из одного сотрудника, не считая приходящей уборщицы.

Все эти «уважаемые люди», начиная с Дробовича, битый час гоняли порожняк на тему «Россию необходимо переименовать в Московию, поскольку у неё нет исторических прав называться Россией».

Тема не новая, и будоражить её начали ещё при Порошенко, однако вскоре забросили в мусорный ящик по причине бесперспективности. При Вовке-президенте, растрынькавшем то немногое живое от Украины, что осталось после Пана Кондитера, замурзанную тряпочку извлекли из мусорки и поручили таскать в зубах невменяемому президентскому советнику Арестовичу вместе с такими же «специалистами».

Вот типичные «доводы» адептов «Руси-Украины», почему современная Россия должна называться Московией, а Украина является исторической наследницей Древней Руси, а, стало быть, имеет все права называться Россией вместо возомнивших о себе мокшанских болот.

Русь, по их твёрдому убеждению, – это топоним, напрямую связанный с древним Киевом, а с XII века – с Галицко-Волынским княжеством. Более, того, для Константинополя Киев и Русь были синонимами, а про всякие там Новгород, Ростов (Великий), Владимир и Суздаль, не говоря уже, о Москве, в контексте Руси и речи не было.

Царю Петру Первому, мол, не давало покоя местечковое название его государства, Московии, и он развернул планомерную работу, начиная с зачистки архивов и подкупа некоторых слабовольных влиятельных украинцев чинами и златом, чтобы в один прекрасный момент объявить окружавшую его Мокшу Российской империей, оставив «Русь-Украину» обтекать в грязной луже.

«Россия пыталась это наследие себе присвоить, собственно, она это и сделала. И пока у нас не было политической государственности, особо некому было сопротивляться», – авторитетно прошамкал в микрофон Дробович.

По сути, УИНП и подписанные на продвижение повесточки в массы «эксперты» взяли за основу «историю Украины» канадца Субтельного, принятую в качестве официальной ещё во времена «Украины-не-России» Кучмы, и довели её до полного абсурда.

Характерно, что никаких исторических документов, подтверждающих эту версию, «эксперты» не приводят, а ссылаются на «свежие исследования» в государственном архиве Турции и, якобы, найденные там же свитки с упоминанием Украины, как «незалежной державы», начиная с XVII века. А как народ, украинцев и казаков, которым османы (убиться веником) покровительствовали, выделяют ещё на 400 лет раньше.

Понятное дело, что при таком раскладе можно радостно визжать «шах и мат», если только проигнорировать законное требование: «документики предъявите».

Спорить с воинственными дегенератами – себя не уважать, однако фальшивка, которую способен был опровергнуть успевающий по истории советский четвероклассник, должна быть закрыта.

Перво-наперво следует понимать, что термин «Киевская Русь» – историографическое название, введённое в XIX веке учёными наряду с «Древнерусское государство» и «Древняя Русь», претерпевшее в новом времени существенную эволюцию от обозначения Киевского княжества (существовавшего на одном историческом отрезке с Суздальской Русью, Черниговской, Ростовской и Червонной Русью) для обозначения русского государства раннего средневековья до монгольского нашествия.

В скобках заметим, что все эти крикливые деятели, выдающие себя за выходцев из седых мудей Вещего Олега, к древним киевлянам имеют ну очень отдалённое отношение в связи с тем, что взявшие штурмом «мать городов русских» 6 декабря 1240 года войска хана Батыя полностью разорили город, а 50 тысяч горожан вырезали практически поголовно, угнав в плен уцелевших мастеров-ремесленников.

В отличие от других русских городов, вроде Рязани, сожжённых монголо-татарами, Киев долгое время оставался обезлюдевшим пепелищем, пока, вместе с землями его окружающими, в начале XIV века не попал в зависимость от Великого Княжества Литовского.

С упадком Киева столица русского государства постепенно передвинулась на север, во Владимир. Однако Русь Киевская, как единое государство, закончилась на Ярославе Мудром, княжившем в Киеве в 1016 – 1018 и в 1019 – 1054 годах. То есть, задолго до монгольского нашествия.

Наступил удельный период, когда Русь превратилась в собрание автономных княжеств, где князья занимали то один стол, то другой, согласно древнему лествичному праву, при котором власть передавалась не от отца к старшему сыну, а от старшего брата к младшему. Именно раздробленностью и междоусобицей и объяснялась та лёгкость, с которой Батый завоевал некогда единую Русь.

Ну какое, спрашивается, отношение к древним киевлянам имеют бандеровские гомункулусы Дробович, Вятрович и Гопко, самозародившиеся, судя по всему, в куче грязного белья?

Вернёмся к теме Московии и коротко расскажем, что там было на самом деле.

В 1721 году закончилась Северная война со Швецией. В честь победы Петр Первый был провозглашен императором, а держава, которой он правил, стала Российской империей.

Никаких указов в духе «баянов» от Дробовича, вроде «повелеваю переименовать Московию…» никогда не было. И суть там была не в переименовании, а именно в провозглашении империи. Попутно заметим, что Московией своё государство Петр не называл. С момента помазания на царство он носил титул самодержца Великой, Малой и Белой России.

В отличие от виденных единицами специально подпущенных турками к архивам «вчэных», сохранилось прямое печатное доказательство – «Введение краткое во всякую историю», напечатанное в Амстердаме в 1699 году, то есть, за 22 года до мифического переименования. «Свидомые» будут огорчены, но такой же титул носил и отец Петра, царь Алексей Михайлович. А это середина XVII века и факт зафиксирован в книге, изданной в «настоящей» Европе.

Но титул, это такое, его на хлеб не намажешь и к делу на подошьёшь. Государство-то как называлось? Помолясь, находим и читаем ответ в именном указе 1667 года «О титуле царском и о государственной печати».

Для страдающих избирательной слепотой дублируем название государства Петра Великого на современном русском языке: Российское царство – так называлась Россия до провозглашения империей со времен Ивана Грозного. Только при Иоанне Грозном, прозванном за жестокость Васильевичем, орфография была гибкая – лапоть вправо, лапоть влево – отчего тогдашние грамотеи в книгах писали «Росийское царство» – с одной «с».

Ежели кто докажет, что «Росия» = «Московия», пусть первым бросит в меня лапоть.

Осталось разобраться только с названием «Московия». Его ведь и в самом деле можно найти на старинных картах и в вокабуляриях. По сути, эти источники, а также непрекращающиеся ссылки на них и поддерживают живучий миф о Московии, хотя ничего ровным счётом не доказывают.

Московией придумали называть Россию поляки, которым было жизненно необходимо застолбить за собой русские земли, попавшие под их влияние в период упадка и смуты. Поэтому Варшавой была развёрнута пропагандистская кампания, чтобы убедить другие европейские государства, что Москва не имеет права на древнерусское наследие. Связи европейских держав с Россией не были систематическими, так что львиную долю информации о древней нашей стране заморские фря и варяги заимствовали у поляков, заодно переняв у них и терминологию.

Ещё раз подчеркнём: слово «Московия» было в ходу исключительно среди иностранцев и имело ярко выраженный идеологический подтекст. Ни самоназванием, ни официальным названием России оно не являлось. Более того, если посмотреть на карты, которые были выпущены в Европе до начала антирусской пропаганды со стороны поляков, то легко можно встретить там слово… Россия. То есть, ROSSIA.

Сомневающимся предлагаем взглянуть на так называемый Каталонский атлас, напечатанный примерно в 1375 году. Чтобы избежать путаницы, сразу же сообщаем, что привычную нам карту с географическими объектами авторы атласа перевернули вверх ногами, поставив сверху юг, снизу север, что может поначалу сбить с толку. Приглядевшись, однако, можно легко определить контуры Чёрного и Балтийского морей.

Если двигаться от Балтики на восток, то можно узреть территорию, обозначенную как ROSSIA. Это и есть наша древняя Родина. Где-где, говорите, написано «Московия»?

Ставим жирную точку и резюмируем. Украинская пропаганда не придумала ничего нового, а только раскопала и взяла на вооружение старинный польский фальшак, которым Речь Посполитая веками пыталась оправдать захваченные у России исторические территории. Цена этим усилиям во все века одинакова – ломаный грош в базарный день. И даже меньше.

Самое главное, что все подобные усилия по актуализации давно протухшего изначально бессмысленны, поскольку «политические украинцы» и рады бы переименовать Россию в Московию, но никогда на это не решатся официально.

Ведь им же собственноручно придётся изыскивать средства в и без того куцем бюджете, вносить массу поправок в учебную и справочную литературу, не говоря уже о том, как этот демарш будет выглядеть политически, лишний раз подтверждая полную неадекватность постмайданных режимов, вести переговоры с которыми – себя не уважать.