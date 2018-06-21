21.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

1 246 просмотров

Профессионалов в силовых органах Украины заменило агрессивное село

Украина после Евромайдана лишилась профессионалов во всех ключевых силовых органах.

Об этом экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Георгий Крючков рассказал в ходе программы «Право на голос», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Мы уничтожили профессионализм во всех сферах, и прежде всего, в сфере обороны и безопасности. Если посмотреть, что происходит сейчас в нашей СБУ – это страх. А что произошло в органах прокуратуры? Учитывая всю эту декоммунизацию, люстрацию, мы уничтожили профессионализм», – отметил политик.

Крючков также подверг сомнению тезис майданщиков о том, что украинская армия пришла в упадок по вине свергнутого президента Виктора Януковича.

«Когда принимался базовый закон об обороне еще в конце 90-х годов, тогда комитет (я тогда его возглавлял), внес предложение с учетом европейской практики записать цифру в 2%. Это европейская неписанная практика. Когда рассматривали этот закон, то из зала с голоса была принята цифра «не менее 3%». Тогда все поддержали, так как понимали, что такое оборона. Никто же тогда не думал, что мы доживем до такой жизни, как сейчас.

Когда Тимошенко стала премьер-министром, она добилась другого. Сейчас обвиняют всех в том, что эта цифра никогда не выдерживалась, мол, Янукович развалил вооруженные силы – это всё трёп. Все приложили силы. Так вот, Тимошенко добилась того, чтобы цифру тогда не записывали.

А когда она оказалась в оппозиции, начала критиковать, что «обороной никто не занимается, никаких таких цифр нет», – отметил Крючков.