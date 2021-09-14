Прогноз: Запад идет к «холодной войне» на два фронта

14.09.2021 11:21 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Россия и Китай, переживающие кризис в отношениях с западными странами, могут заключить соглашение о взаимопомощи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет востоковед, руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.

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«Теперь американо-китайская холодная война обрела с обеих сторон все три главных компонента – экономический, военный и идеологический. Она стала необратимой. В то же время новая холодная война пока не приобрела глобального размаха, не стала противостоянием блоков или объединений мощных стран. Но это вполне может произойти довольно скоро», – считает автор.

По его мнению, Вашингтон способен в обозримой перспективе создать антикитайский «Альянс демократий».

«Во-вторых, Пекин и Москва могут заключить некое соглашение о взаимопомощи, уточняющее и развивающее соответствующие статьи действующего Российско-китайского договора 2001 года. Одновременная эскалация холодной войны и против России, и против Китая способна преодолеть известную осторожность в отношении военно-политического союза, которая сохраняется в обеих столицах со времен советско-китайской холодной войны 1960–1980-х годов», – отмечается в публикации.

Автор подчеркивает, что пока еще рано судить, в какой степени американские стратеги понимают неблагоприятные последствия одновременного ведения сразу двух холодный войн — и с Россией, и с Китаем.

«Но они должны помнить, чем закончились войны на два фронта для Германии и Японии во времена Второй мировой. Не стоит забывать и об одной важной причине победы Америки в Первой мировой холодной войне. Москва была вынуждена одновременно тратить ресурсы для отражения натиска и с Запада, и с Востока. Но уже можно констатировать: человечество неуклонно движется по направлению ко Второй мировой холодной войне», – резюмирует Тавровский.