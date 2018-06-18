18.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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Пророссийскому журналисту отказали в аккредитации на ЧМ-2018

В российском пресс-центре чемпионата мира по футболу отказали выдать аккредитацию британскому журналисту Грэму Филлипсу, известному своими пророссийскими взглядами.

Соответствующую запись на своей странице в Facebook опубликовал военный корреспондент Сергей Белоус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Офигеть. Пресс-центр мирового чемпионата по футболу в Москве отказал в аккредитации Graham William Phillips, хотя до этого по e-mail подтверждали её наличие. До этого пресс-служба в Волгограде тоже обращалась с ним «как с собакой». То есть, русофобам вроде CNN и BBC везде дорога, а про-российские журналисты и так про-российские – их можно послать нафиг», – возмутился журналист.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что Международная федерация футбола запретила российской рок-музыканту Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков Чемпионата мира по футболу.