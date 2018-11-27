Провал на Украине – свидетельство кризиса всей системы

27.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Провал российской политики на Украине – результат неэффективной деятельности структур вроде «Россотрудничества», которая неоднократно критиковалась, однако Москва не желала ничего менять.

Об этом в эфире телеканала «СПЕЦ» заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Сколько всего можно было сделать за 20 лет независимости? Ведь американцы начинали по зёрнышку. И там, где они платили 100$, Российской Федерации, может быть, надо было просто руку пожать.

Всякие Россотрудничества, которые сейчас захватывают на Украине. А что они делали? Круглые столы проводили, учителей собирали? Американцы выдавали гранты журналистам, политикам, они сформировали свой актив. Да, часть денег разворовывалась. Но они тратили их не на культуру, они тратили на формирование своего актива.

И тратили не так много. И там, где США надо было потратить 100$ или 1000$, России надо было потратить доллар, потому что люди-то русские. Но этого не делали.

И, если подумать, то вариантов развернуть ситуацию было много. Представляете, сколько было развилок, но мы прошли до самого неблагоприятного исхода.

Значит, наверное, это система. Значит, это не случайно», – констатировал Царёв.