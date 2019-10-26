Прозападный глава МИД Белоруссии закатил скандал из-за Филиппа Киркорова

26.10.2019, Минск, Артем Агафонов

Оказывается, у Филиппа Киркорова есть неожиданные друзья в белорусском истеблишменте. Причем, друзья настолько близкие, что ради них можно бросить все дела, за свои деньги сесть в самолет, пролететь 700 километров в другую страну, снять номер в самом дорогом отеле и выступить на концерте. И за все не взять ни копейки.

Поистине, такая дружба дорогого стоит. Таким близким другом звезды российского шоу-бизнеса является влиятельный глава белорусского МИД Владимир Макей, по словам которого, дружат они с начала двухтысячных. Как простой помощник Лукашенко, которым он тогда был, подружиться со знаменитым певцом – так и осталось загадкой.

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Киркоров прилетал на творческий вечер Веры Поляковой «Женщина – огонь», который прошел 22 сентября в престижном концертном зале «Минск». Вера Полякова – белорусская актриса и телеведущая, известная, прежде всего, тем, что является женой самого Макея. Не помню, чтобы кто-то из белорусских театральных актеров устраивал подобные творческие вечера с участием российских звезд первой величины, но Полякова может.

Впрочем, уже через два дня Макею пришлось оправдываться – и за творческий вечер, и за Киркорова. Эта новость активно обсуждалась на форумах и в социальных сетях и далеко не всем понравилась.

Многие задавались простым вопросом – за чьи деньги? Неужели, за их, налогоплательщиков? Вот тут и последовал пространный, эмоциональный и довольно резкий ответ министра, который многие тоже не оценили.

Во-первых – не поверили. А во-вторых – место для объяснений с недовольными форумчанами он выбрал нестандартное – официальную страницу МИДа в фейсбуке.

Таким образом, Макей сделал из эпизода светской хроники, интересного лишь специфической аудитории, политическую новость.

Есть в этом и еще один аспект – прокомментировав свою личную жизнь на официальной страницу министерства, министр, таким образом, продемонстрировал, что не видит разницы между ведомством, ответственным за внешнюю политику белорусского государства, и собственной частной лавочкой.

А, может, дело все-таки политическое? Может, белорусам таким образом хотят представить их будущую «первую леди»? Очень многими аналитиками Макей сейчас считается первым номером в ряду потенциальных преемников Лукашенко.

И ведет себя он соответственно – как будто уже одной ногой перебрался из мидовского офиса на улице Ленина во Дворец Независимости, официальную резиденцию президента Белоруссии.

Конечно, дальнейший ход событий покажет, оправдаются ли эти прогнозы, но уже по этой истории вокруг Киркорова можно сделать кое-какие выводы о личности главы белорусского МИД и о том, чего следует ожидать в случае его «повышения».

Первое. Макей очень любит свою жену. Как мужчину его это обстоятельство, безусловно, красит, но от государственных деятелей хочется знать об успехах их работы во благо своей страны, а не о личной жизни и том, с кем из поп-звезд он дружит. Был у нас уже один похожий президент – тоже примерный семьянин, большой друг Запада и примерно того же возраста на момент прихода к власти. Жив до сих пор, а вот страны в результате его правления не стало.

Второе. Для Макея «Государство – это я». Даже будучи всего лишь министром, он уже путает государственную политику с личными делами. Как же он может развернуться, дорвавшись до реальной, абсолютной власти?

Третье. Макей абсолютно нетерпим к критике. Даже Лукашенко в этом отношении гораздо более толерантен. Так что цензура и преследования политических оппонентов в случае его прихода к власти точно никуда не денутся. Более вероятно, что при таком президенте мы лукашенковские времена будем вспоминать с ностальгией.

Пока, к счастью, Макей до единоличной власти не дорвался. А единственным результатом нового скандала для него стало прозвище «Друг Киркорова», которое уже вовсю ходит по сети.