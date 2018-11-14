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14.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Донбасс, Минский процесс
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Пушилин готов лично прибыть на переговоры с хунтарями

Денис Пушилин по-прежнему может представлять ДНР на переговорах Контактной группы в Минске.

Об этом избранный глава ДНР Денис Пушилин заявил в ходе пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле с Минской площадкой всё понятно: есть полномочный представитель, который представляет интересы ДНР, это Наталья Юрьевна Никонорова. Что касается моего личного участия, то оно не исключается, но только в обсуждении каких-то важных вопросов, если того будет требовать ситуация», – отметил глава ДНР.

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