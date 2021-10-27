«Пусть теряются в догадках»: ответ Киеву со стороны России обязательно последует – военный эксперт

27.10.2021 20:29 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

К провокациям ВСУ на Донбассе необходимо относиться очень серьёзно, поскольку атаки на гражданскую инфраструктуру всегда совершаются, когда уже есть серьёзные планы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Иван Коновалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация очень опасная. Не потому что применены беспилотники, хотя это отдельно, а то, что второй удар был нанесён по нефтехранилищу, а это означает каждый раз, что это серьёзная операция и спланированная, и в этих планах далеко идущие действия, потому что гражданские объекты атакуются, когда уже существует серьёзный план», – заявил Коновалов. «Что касается самих «Bayraktar», то их применение – это опасный шаг по одной простой причине: их планируется приобрести до 50. Если они каждый день будут наносить беспокоящие удары, это чья позиция, это к чему ведёт? Это позиция Киева – спровоцировать ополчение на ответные действия, а потом их обвинить, а стоять они не могут тоже. Сколько будет всего уничтожено, если они вторым ударом бьют по гражданскому объекту? Очевидно – что они хотят сделать. Значит, придётся с ними бороться – и бороться очень жёсткими средствами. И значит, это приведёт к новому витку насилия, ситуация обострится», – добавил эксперт.

При этом, по его словам, главным выгодополучателем данной ситуации будет президент Украины Владимир Зеленский, которому больше нечего предъявить народу, кроме обострения на Донбассе.

«Потому что экономических решений он найти не может, спасти страну он не может, газовую проблему решить он не может, он не может ничего. Что он может? Он может поднять руки перед своими военными, которые давно его взяли за горло и говорят – давай операцию, давай атаковать, давай начинать. Они его трясли, трясли-трясли, как грушу, дотрясли. Он махнул – хорошо давайте, атакуйте. Без его разрешения этого бы не произошло», – объяснял Коновалов.

Тем не менее, он выразил уверенность, что жёсткие меры со стороны России обязательно последуют.

«Пусть ждут и теряются в догадках, как это произойдёт», – заключил военный эксперт.