«Пустил пыль в глаза»: Зеленский попытался развести американских инвесторов – эксперт

03.09.2021 20:57 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В ходе рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с ведущими инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины и попытался убедить их инвестировать в украинскую ИТ-отрасль.

Он пообещал, что создаст все условия для этого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для этого мы создаем один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний «Дія City», – вещал Зеленский.

По словам украинского президента, благодаря его поддержке доходы IT-отрасли на Украине за три-пять лет могут увеличиться с 6 млрд долл до 16,5 млрд долл в год. Доля украинского IT-сектора возрастет до 10% ВВП. Якобы ожидается увеличение количества рабочих мест в IT-отрасли до 450 тысяч до 2025 года.

Зеленский уверял, что Украина будет максимально способствовать иностранным и украинским инвесторам. Специальный правовой режим направлен на создание в стране компаний с капитализацией более 100 млн долл., которые будут резидентами Украины.

По мнению экономиста Александра Охрименко, говорить о льготном режиме для ИТ отрасли на Украине преждевременно.

«Действительно, у власти была идея создать льготный налоговый режим для отрасли, но в этом направлении так ничего и не сделано. И непонятно, будет ли что-нибудь сделано. Обещали сделать налоговые льготы, но как говорится, обещать – не значит жениться. Обещать можно всё что угодно. Собственно, президент и не говорил, что этот режим уже создан. Он сказал что «мы создаём лучший, один из лучших налоговых режимов». То есть, он просто пустил пыль в глаза. Пока непонятно, будет ли всё это сделано. Реально никаких движений в этом направлении нет. В Украине проблема IT-отрасли даже не в налогах, а в защите авторских прав – точка. Сегодня эту проблему нужно решить в первую очередь. Для IT-компаний решение этого вопроса принципиально. Но об этой проблеме президент ничего не сказал инвесторам, хотя это – самая актуальная проблема, и они должны это знать», – отметил Александр Охрименко в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».