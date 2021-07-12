«Путин и Байден заставят Зеленского извиваться на крючке Минских соглашений» – Илларионов

12.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

По результатам переговоров глав России и США, Вашингтон станет заставлять Украину выполнить Минские соглашения и предоставить политическую автономию ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил перебравшийся в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, ставший теперь оголтелым критиком Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что Путин договорился с Байденом о том, что Украина должна выполнять Минские соглашения . Об этом сказали оба лидера, а затем и старший сотрудник администрации Байдена сделал специальный брифинг, поясняя, что это означает. Госпожа Виктория Нуланд дала более подробное интервью, поясняя, что это означает. Она сказала, что Минские соглашения к переговорам, к которым собираются присоединиться США, означают для них в том числе предоставление политической автономии для сепаратистов ЛДНР. Причём она сказала об этом, не переговорив с украинскими коллегами», – сказал эксперт.

Он отметил, что Вашингтон согласился с планом Путина по предоставлению политической автономии ЛДНР.

«Нуланд сказала откровенно, что это предложение было дано Путиным Байдену, и, судя по тому, что Байден и Нуланд не возрази на это предложение, более того, она не просто не возразила, а изложила это публично, это означает косвенное согласие с этим вариантом. Очень важно сейчас понять, что таким образом они теперь будут настаивать на том, чтобы Украина исполняла Минские соглашения.

Вы помните заявления Лаврова, который позволил себе оскорбительное выражение о том, что Зеленский должен извиваться на крючке Минских соглашений? Теперь эту лавровско-путинскую концепцию полностью поддерживает Байден, причём ещё в более ухудшенном варианте с предоставлением политической автономии», – подчеркнул Илларионов.

Кроме того, либерал добавил, что отныне Байден действует по желанию Путина и оказывает давление на Украину по выполнению Минских соглашений.

«Политической автономии в Минских соглашениях нет, это новация Путина, которую он передал Байдену, и которая президентом США была куплена, принята и теперь ещё и со стороны Вашингтона оказывается давление на Украину», – заключил Илларионов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что главным проигравшим в результате встречи Владимира Путина и Джо Байдена стала Украина .