Саммит США и России: Победителей нет, а проиграла Украина

18.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Главным проигравшим в результате встречи Владимира Путина и Джо Байдена стала двуличная украинская «элита», хоть и ворчавшая по поводу того, что Вашингтон и Москва обсуждают дела в Киеве без его участия, но втайне надеявшаяся на унизительные для Кремля итоги переговоров.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы РФ Констинтин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине было ощущение, и не зря, что на переговорах Путина и Байдена не будут спрашивать у Украины по поводу всего, что в мире происходит. Но обидно и то, что Байден, и тот про Минские соглашения сказал, что никуда, кроме Минских соглашений, не придём – это совсем обидно. На Украине могут усилиться суициды в среде определённого числа граждан, которые очень сильно свидомые. Но придётся признать только одно – Украина, в своё время предав своё собственное прошлое, пошла по этому пути, решила, что самое главное – это делать вид на Востоке, до 2014 года, что мы дорогие друзья и самые близкие, а на самом деле ползком всё время в сторону НАТО», – сказал Затулин.

Экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров уточнил, что итогом саммита станет то, что европейские дела США и Россия теперь смогут обсуждать напрямую – без участия Киева и ЕС, показавших неспособность обеспечить урегулирование конфликта.

«Пару слов о саммите США и России – это тот уникальный случай, когда нет победителей, но есть проигравшие. Мне кажется, что в этой ситуации проиграла, прежде всего Украина. Потому что вопросы Украины обсуждались без Украины. И проиграла Европа, потому что, я думаю, что в ближайшее время будет налажен контакт Нуланд-Козак, которые будут обсуждать, опять же, вопрос Украины без Украины», – сказал политик.

При этом он призвал «не питать иллюзий в отношении американцев, которые заявили приверженность Минским договорённостям» – несмотря на то, что США подписали их как постоянный член Совбеза ООН, ранее Вашингтон регулярно поощрял саботаж соглашений со стороны Киева.