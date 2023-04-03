Путин наградил Максима Фомина орденом Мужества посмертно

Елена Острякова .  
03.04.2023 21:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 163
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга.

Указ опубликован на официальном сайте Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора Владлена Татарского (настоящее имя —...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Сообщение о награждении погибшего военкора вызвало нездоровую эйфорию у скандального депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко.

«путин наградил военкора татарского уже посмертно. Дугину также награждал. Не останавливайтесь. Потому что этот орден заслуживают и другие. Ждем», – написал Гончаренко в своем тг-канале.

Отец упомянутой черноротым украинским депутатом Дарьи Дугиной, погибшей, как и Татарский, в результате теракта, философ Александр Дугин счел необходимым написать слова сострадания к террористке Дарье Треповой.

«Я бы остановился на этой срезавшей волосы, чтобы убежать и спрятаться, русской девушке. Ей не быть матерью, ведь она сгниет в тюрьме, да скорее всего – и там долго не проживет. Если у нее есть душа, она будет мучиться и страдать. И так, что любые страдания тела покажутся облегчением. Ее саму убили, искорежили, превратили в чудовище, парализовали сознание либералы. Видимо, авторы теракта метили в то, что это станет сигналом к гражданской войне.

Но мы внимательно смотрим в это растерянное глуповатое лицо — в русское лицо — и не испытываем ненависти к ней лично. И никакой гражданской войны не будет. Будет, напротив, консолидация нашего народа и государства. Для “нетвойнистов” Дарья Трепова никаким символом не станет. Никто на восстание не поднимется. Все даст обратный эффект.

Сам ее образ – весомый аргумент, чтобы либо надолго замолчать, либо осознать свои заблуждения и покаяться. Русскую девушку Дарью Трепову мы упустили. Мы отдали ее врагу, дьяволу, смерти, извращению и черной гибели. Мы отдали ее мраку, и, хуже того, мы позволили либералам захватить ее сознание. Это непростительно», – написал Дугин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть