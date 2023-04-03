Путин наградил Максима Фомина орденом Мужества посмертно

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга.

Указ опубликован на официальном сайте Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщение о награждении погибшего военкора вызвало нездоровую эйфорию у скандального депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко.

«путин наградил военкора татарского уже посмертно. Дугину также награждал. Не останавливайтесь. Потому что этот орден заслуживают и другие. Ждем», – написал Гончаренко в своем тг-канале.

Отец упомянутой черноротым украинским депутатом Дарьи Дугиной, погибшей, как и Татарский, в результате теракта, философ Александр Дугин счел необходимым написать слова сострадания к террористке Дарье Треповой.

«Я бы остановился на этой срезавшей волосы, чтобы убежать и спрятаться, русской девушке. Ей не быть матерью, ведь она сгниет в тюрьме, да скорее всего – и там долго не проживет. Если у нее есть душа, она будет мучиться и страдать. И так, что любые страдания тела покажутся облегчением. Ее саму убили, искорежили, превратили в чудовище, парализовали сознание либералы. Видимо, авторы теракта метили в то, что это станет сигналом к гражданской войне.

Но мы внимательно смотрим в это растерянное глуповатое лицо — в русское лицо — и не испытываем ненависти к ней лично. И никакой гражданской войны не будет. Будет, напротив, консолидация нашего народа и государства. Для “нетвойнистов” Дарья Трепова никаким символом не станет. Никто на восстание не поднимется. Все даст обратный эффект.

Сам ее образ – весомый аргумент, чтобы либо надолго замолчать, либо осознать свои заблуждения и покаяться. Русскую девушку Дарью Трепову мы упустили. Мы отдали ее врагу, дьяволу, смерти, извращению и черной гибели. Мы отдали ее мраку, и, хуже того, мы позволили либералам захватить ее сознание. Это непростительно», – написал Дугин.