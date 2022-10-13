Путин: Не дать «золотому миллиарду» жить за счет Азии

13.10.2022  12:59 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Азия, Дзен, Политика, Россия, Финансы


Мировую финансовую систему необходимо перезапустить.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пленарной сессии шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мировую финансовую систему необходимо перезапустить. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на...

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«Как и многие наши партнёры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашённому так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счёт», – сказал Путин.

В качестве первоочередного шага на этом пути он видит более активное использование национальных валют во взаимных расчётах.

«Подобные меры, несомненно, способствовали бы укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции», – резюмировал президент РФ.

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