Путин обратил внимание, до чего Германию довели «малообразованные люди»

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«Малообразованные люди» в руководстве Германии, инициировавшие отказ российских энергоносителей, виновны в росте цен и инфляции в этой европейской стране.

Об этом журналистам рассказал президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, малообразованные люди, что делают в Германии», – сказал Путин, подразумевая запугивание населения «глобальным потеплением» и закрытием АЭС, отказ от российского газа и угля.

«Одного солнца и ветра недостаточно, и приливов воды. Очень дорого. Невозможно обеспечить конкурентноспособность экономики сегодня, используя такие возобновляемые источники», – считает российский президент.

По его словам, все это уже сегодня привело к росту цен, эмиссии и инфляции. Путин уточнил, что тенденции с «зелёной повесткой» начались еще задолго до начала СВО.

«Здесь случилась СВО, и очень удобно свои ошибки свалить на нас… На экспертном уровне все это понимают. Но экспертов мало кто слушает, потому что мозги-то промывают миллионам людей не эксперты», – сказал президент.