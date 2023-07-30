Путин обратил внимание, до чего Германию довели «малообразованные люди»

Михаил Рябов.  
30.07.2023 00:34
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Политика, Россия, Энергетика


«Малообразованные люди» в руководстве Германии, инициировавшие отказ российских энергоносителей, виновны в росте цен и инфляции в этой европейской стране.

Об этом журналистам рассказал президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Малообразованные люди» в руководстве Германии, инициировавшие отказ российских энергоносителей, виновны в росте цен и...

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«Посмотрите, малообразованные люди, что делают в Германии», – сказал Путин, подразумевая запугивание населения «глобальным потеплением» и закрытием АЭС, отказ от российского газа и угля.

«Одного солнца и ветра недостаточно, и приливов воды. Очень дорого. Невозможно обеспечить конкурентноспособность экономики сегодня, используя такие возобновляемые источники», – считает российский президент.

По его словам, все это уже сегодня привело к росту цен, эмиссии и инфляции. Путин уточнил, что тенденции с «зелёной повесткой» начались еще задолго до начала СВО.

«Здесь случилась СВО, и очень удобно свои ошибки свалить на нас… На экспертном уровне все это понимают. Но экспертов мало кто слушает, потому что мозги-то промывают миллионам людей не эксперты», – сказал президент.

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