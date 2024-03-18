Путин пригласил на концерт соперников на выборах президента России и дал им слово

Елена Острякова.  
18.03.2024 20:23
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина


Концерт по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с РФ прошел на Красной площади в Москве. На площади, где собрались тысячи людей  была смонтирована сцена, на площадке размещены баннеры, на которых изображен российский триколор, а также надписи «10 лет в родной гавани. Россия. Крым. Севастополь».

Перед собравшимися выступил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Концерт по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с РФ прошел на Красной площади...

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«Крым – это не только стратегически важная территория, это не только наша история, наши традиции и гордость России. Крым – это прежде всего люди: севастопольцы, крымчане. Они – наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество, они никогда не разделяли себя с Россией. И именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи.

Но что касается Новороссии, что касается Донбасса: люди, проживающие там, тоже тогда, в дни Русской весны, заявили о своём желании вернуться в родную семью. Их путь на Родину оказался гораздо более тяжёлым, трагичным. Но всё-таки мы сделали это, и это тоже большое событие в истории нашего государства», – сказал Путин.

Он сообщил, что железная дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена, она пойдет в Крым и станет альтернативой Крымскому мосту.

Вместе с Путиным на сцену вышли три других кандидата прошедших выборов. Коммунист Николай Харитонов заявил, что «Путин сделал всё, чтобы народы Крыма вернулись домой».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сказал, что «Крым и Севастополь на политической карте мира навсегда в составе великой России».

Представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков рассказал «о чувстве гордости за страну и президента».

Политики вместе с артистами спели гимн России.

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