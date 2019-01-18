Путин сможет манипулировать любым президентом Украины
Путин не может навязать Украине выбор лояльного к России президента, поэтому ищет кандидата, которым Кремль сможет управлять.
Об этом в эфире украинского телеканала ZIK заявил бывший депутат Верховной рады, полевой командир “оранжевого” Майдана Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Путина нет идеального кандидата в Украине. Он, как в свое время Петр Первый, считает всех украинцев предателями. Цель Путина не посадить себе подобного Медведчука, а иметь слабого президента с низким уровнем легитимности, с большими коррупционными шлейфами, которого можно будет держать чекистской хваткой», – сказал Стецкив.
Он полагает, что Петр Порошенко и Юлия Тимошенко являются «терпимыми кандидатами» для Кремля.
«Путин знает, как себя с ними вести, как их гнуть и нагибать. Если Юлия Владимировна станет президентом, Путин позовет Медведчука и поднимет папочки с делами по газовым аферам 90-х годов. И она сделает все, что нужно России. То же самое с Порошенко, потому что он сделал коррупцию системообразующим элементом политики. Ни Порошенко, ни Тимошенко не хотят договариваться с Путиным, но он может их заставить это делать», – сказал Стецкив.
Метки: Тарас Стецкив
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