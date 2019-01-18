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18.01.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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Путин сможет манипулировать любым президентом Украины

Путин не может навязать Украине выбор лояльного к России президента, поэтому ищет кандидата, которым Кремль сможет управлять.

Об этом в эфире украинского телеканала ZIK заявил бывший депутат Верховной рады, полевой командир “оранжевого” Майдана Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Путина нет идеального кандидата в Украине. Он, как в свое время Петр Первый, считает всех украинцев предателями. Цель Путина не посадить себе подобного Медведчука, а иметь слабого президента с низким уровнем легитимности, с большими коррупционными шлейфами, которого можно будет держать чекистской хваткой», – сказал Стецкив.

Он полагает, что Петр Порошенко и Юлия Тимошенко являются «терпимыми кандидатами» для Кремля.

«Путин знает, как себя с ними вести, как их гнуть и нагибать. Если Юлия Владимировна станет президентом, Путин позовет Медведчука и поднимет папочки с делами по газовым аферам 90-х годов. И она сделает все, что нужно России. То же самое с Порошенко, потому что он сделал коррупцию системообразующим элементом политики. Ни Порошенко, ни Тимошенко не хотят договариваться с Путиным, но он может их заставить это делать», – сказал Стецкив.

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