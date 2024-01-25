Путин запросто утопит рейтинг Байдена накануне президентских выборов в США – американский эксперт

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Россия обвалит рейтинг президента США Джо Байдена и помешать его планам переизбраться, если решит провести наступление на Украине в этом году.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue works заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда, американский эксперт-международник Николай Петро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Петро, если такое наступление начнется, то администрацию Байдена тут же обвинят в слабости.

«Его обвинили бы так же, как обвиняли многих американских политиков в прошлом, когда они обязались поддерживать демократический Китай в 1949-м году, Вьетнам, Афганистан. Конечно же, оппозиция говорит: «Ты сказал, что сделаешь это, но потерпел неудачу, не смог продумать все до конца, выполнить то, что обещал, вся твоя политика провалилась, и ты – неудачник как политический лидер». Это неизбежно. Но я бы также сказал, что администрация Байдена никакими действиями, которые я могу себе представить, не сможет изменить исход, если Россия решит, что она хочет перейти в наступление. На самом деле, именно в этом вопросе, к сожалению, для самих Соединенных Штатов, а также для американских выборов, Россия на этот раз действительно может оказать серьезное влияние на исход, потому что может использовать потенциальный наступательный эффект, который окажет наиболее разрушительное воздействие на нынешнюю демократическую администрацию», – заявил Петро.