Путин знает все украинские трещинки

05.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Ключевые решения по Украине принимает лично Владимир Путин, лишь консультируясь по некоторым вопросам в ходе переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым или помощником Владиславом Сурковым.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вам расскажу, как Путин ведет переговоры. Вот, мы ведем переговоры командой, немцы ведут переговоры командой. Путин ведет переговоры только сам. Что-то раз в полчаса ему может сказать Лавров, что-то он может спросить у Суркова. Но, тем не менее, Путин ведет переговоры сам. Потому контакт необходим только прямой, чтобы договариваться», – заявил Климкин.

Напомним, не так давно Путин назвал Причерноморье и исконно русской территорией

«В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения, – все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине», – заявлял Путин.

Представители украинской стороны ранее также утверждали, что в ходе дебатов о предоставлении Украине ПДЧ НАТО российский президент указывал лидерам Евросоюза на искусственность создания УССР.