Ракетно-бомбовый удар по Севастополю: Россия готовится отразить атаку

18.09.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Черноморский флот провел учения по «прикрытию пункта базирования от массированного ракетного и бомбового удара условного противника».

Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России, проиллюстрировав сообщение фотографией крейсера «Москва» на выходе из Севастопольской бухты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По легенде учений, военные засекли вылет авиационной группировки условного противника, которая готовила удар по Крыму.

«В ходе тренировки расчёты ПВО кораблей взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника ракетными и артиллерийскими комплексами, предназначенными для противовоздушной обороны.

Цели были условно поражены электронным способом до совершения захода самолётов на боевой курс и применения ими ракетного и бомбового вооружения.

В учении приняли участие более 10 кораблей Черноморского флота, в том числе гвардейский ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», – говорится в сообщении.

Учения российских военных моряков можно считать ответом на недавнюю провокацию со стороны США, отправивших бомбардировщики и самолеты-разведчики в Черное море.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Института стран СНГ, капитан I ранга Сергей Горбачев.

«Так, конечно, можно считать, тем более, что это по времени совпадает. Это такое демонстрационный ответ на провокационные полеты нашего вероятного противника над Черным морем. На самом деле, я так полагаю, что это совпадение по той простой причине, что подобные задачи периодически отрабатываются. Тем не менее, я думаю, что тот, кто хотел заметить и интерпретировать именно таким образом, то и такой вывод применим. Плюс ко всему, надо отметить, что сейчас флот проводит интенсивную боевую подготовку, выполняются различные задачи, проводятся учения – все это можно рассматривать в контексте подготовки к учениям «Кавказ-2020», которые уже на днях начнутся», – заявил Горбачев.

Напомним, что впервые аналогичные маневры – пролет стратегических бомбардировщиков ВВС США через воздушное пространство Украины в направлении Черного моря – был осуществлен в мае 2020 года.